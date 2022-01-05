"Молдовагаз" предупредил о росте закупочной цены на газ для Молдавии в январе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Закупочная цена на природный газ для Молдавии вырастет в январе, о росте тарифов для населения говорить преждевременно, заявил журналистам в среду председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Цена точно вырастет, но насколько, мы сможем сказать после 10 января. Возможно, на следующей неделе правительство выступит с некоторыми официальными заявлениями по этому поводу. Сегодня состоялось заседание рабочей группы по энергетике, на котором обсуждалась эта тема. Мы не будем комментировать, так как это было бы неправильно, правительство и министерство инфраструктуры и регионального развития обо всем объявят", - сказал Чебан.

При этом он отметил, что речь идет о повышении цены, оплачиваемой "Молдовагазом" за полученный газ от "Газпрома".

"Речь идет о закупочной цене. Мы еще не обсуждали возможное повышение тарифов для населения", - отметил глава "Молдовагаз".

На вопрос журналистов, приведет ли увеличение закупочной цены к тому, что "Молдовагаз" не сможет выполнить свои обязательства перед "Газпромом", Чебан ответил, что об этом пока преждевременно говорить.

"Очевидно, что если цена вырастет, мы должны мобилизоваться, чтобы платить, как это предусмотрено в контракте. Именно эта тема обсуждалась сегодня на заседании оперативной группы, а с более подробными деталями выступит позже правительство", - подытожил Чебан.

Накануне Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии обсудил решения по преодолению потенциального газового кризиса. "Члены ВСБ заслушали информацию об уровне платежей, произведенных на данный момент за потребление природного газа. Также была изучена динамика цен на импортируемый природный газ к 2022 году, рассмотрены перспективы на январь и обсуждены решения по преодолению потенциального кризиса", - сообщила накануне пресс-служба президента Молдавии.

ВСБ рекомендовал правительству Молдавии "предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной поставки газа потребителям".

Ранее сообщалось, что "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Он предусматривает специальную формулу формирования цены, которая выгодна Молдавии, так как цена существенно ниже рыночной (в настоящее время - около $450 за 1 тыс. куб. метров). При этом, компания "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в 75 млн долларов образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаза", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за тысячу кубометров газа. Старый контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый вступил в силу с 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту, по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.

В ноябре образовавшаяся задолженность по оплате газа была погашена только благодаря вмешательству правительства Молдавии, которое выделило "Молдовагазу" деньги из бюджета в счет погашения исторического долга госпредприятия Termoelectrica.