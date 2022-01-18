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Ряд мировых авиакомпаний объявили об отмене рейсов в США из-за 5G

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Некоторые мировые авиакомпании объявили об отмене со среды рейсов в часть аэропортов США из-за опасений, что разворачиваемые там сети 5G могут создать помехи в работе критически важных приборов самолетов. Об этом сообщает CNN.

В миреАвиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортовАвиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортовЧитать подробнее

По данным телеканала, к настоящему моменту об отмене ряда рейсов объявили авиакомпании Emirates Airlines, Air India, All Nippon Airways и Japan Airlines.

Emirates Airlines сообщила, что приостанавливает полеты в аэропорты девяти американских городов: Бостон, Чикаго, Форт-Уэрт (Даллас), Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл.

"Мы тесно сотрудничаем с производителями самолетов и соответствующими органами власти, чтобы решить операционные проблемы, и надеемся возобновить наши рейсы в США как можно скорее", - говорится в заявлении Emirates Airlines.

Air India заявила, что приостанавливает полеты между Дели и Сан-Франциско, Чикаго и аэропортом имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а также рейс Мумбаи-Ньюарк.

All Nippon Airways и Japan Airlines объявили, что отменили некоторые рейсы в США, которые выполняются на самолетах Boeing 777, но вместо этого будут выполнять некоторые рейсы на Boeing 787.

Компании AT&T и Verizon, которые занимаются разворачиванием в США сети 5G, объявили во вторник, что отложат введение в эксплуатацию некоторых вышек возле определенных аэропортов. Развертывание беспроводной технологии 5G вблизи крупных аэропортов было запланировано на среду.

"Мы разочарованы неспособностью FAA (Федеральное управление гражданской авиации США - ИФ) сделать то, что сделали почти 40 стран, то есть безопасно развернуть технологию 5G, не создавая помех авиационным услугам, и мы призываем его сделать это своевременно", - заявила представитель AT&T Меган Кеттерер.

Администрация президента США Джо Байдена приветствовала решение отложить ввод в эксплуатацию некоторых вышек 5G.

В понедельник американские авиакомпании направили Байдену письмо, в котором предупредили, что размещение инфраструктуры сотовых сетей 5G вблизи аэропортов может привести к отмене сотен рейсов. В нем говорилось, что C-диапазон 5G вызывает сбои в работе приборов самолетов. Авторы письма призвали не допускать внедрения 5G в радиусе двух миль от аэропортов до тех пор, пока FAA не найдет решение этой проблемы

США Emirates Airlines Air India All Nippon Airways Japan Airlines

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