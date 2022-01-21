Американский регулятор допустил 78% авиапарка США к полетам рядом с вышками 5G

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг объявило, что почти 80% коммерческого авиапарка страны может безопасно выполнять посадки в условиях плохой видимости в аэропортах, рядом с которыми установлены вышки 5G, сообщает Axios.

К четвергу американский авиарегулятор признал безопасными полеты 78% самолетов, на которых выполняются рейсы в США. Днем ранее FAA подтверждал безопасность полетов для 62% коммерческого авиапарка страны.

Уточняется, что безопасными признаны все Boeing 717, 737, 747, 757, 767, 777, 787, MD-10/-11; все Airbus A300, A310, A319, A320, A330, A340, A350 и A380; некоторые Embraer 170 и 190.

Ранее управление выразило опасение, что развертывание сетей 5G вблизи аэропортов может вызвать помехи в работе радиовысотометров - приборов, которые используются при приземлении в условиях плохой видимости. Из-за этого многие американские и международные авиакомпании объявили о приостановке полетов в некоторые аэропорты США.

На фоне обеспокоенности безопасностью полетов в США компании AT&T и Verizon, которые занимаются разворачиванием в США сети 5G, согласились отложить введение в эксплуатацию некоторых вышек возле определенных аэропортов, запланированное на среду, 19 января.