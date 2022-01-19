Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 334 млн человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 334 005 099, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 554 646 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 67 589 830 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 853 955.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 37 804 933, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 487 065.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 229 851 человек, из них скончались 621 803.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 715. В США на 1 млн жителей скончались 2 626 человек, Индии - 348, Бразилии - 2 892.