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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:41Заразились
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Болеющим COVID португальцам разрешат выйти из дома в день выборов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Португалии заявили, что жителям страны, болеющим COVID-19, разрешат выходить из дома в день выборов 30 января для голосования, сообщает в среду The Guardian.

Заявление вышло после того, как в стране был зарегистрирован рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19 - 43 729 случаев заражения, отмечает The Guardian.

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Министр внутренних дел Португалии Франсишка ван Дунем рекомендовала избирателям, находящимся на карантине, прибыть на избирательные участки с 18:00 до 19:00 местного времени, а неинфицированным - раньше этого времени.

Сейчас в Португалии полностью вакцинировано почти 90% населения, напоминает The Guardian. Число случаев госпитализации и летальных исходов остается значительно низкими по сравнению с предыдущими пиками волн пандемии.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в Португалии с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 1,9 млн человек, 19,3 тыс. пациентов скончались, а 1,5 млн человек переболели и выздоровели.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2022 годаПандемия коронавируса
Португалия коронавирус

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