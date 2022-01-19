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Литва расценила прибытие военных РФ в Белоруссию как прямую угрозу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в среду, что прибытие российских военных в Белоруссию представляет непосредственную угрозу для Литвы.

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"В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Белоруссию не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", - написал Анушаускас в фейсбуке.

Он отметил, что в среду встретится с послами девяти стран НАТО "для обсуждения ситуации с безопасностью Литвы".

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также число инструкторов в украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С".

Литва Белоруссия Россия НАТО Арвидас Анушаускас

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