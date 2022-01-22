Российские истребители Су-35 вылетели в Белоруссию на совместные учения

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-35 начали передислокацию в Белоруссию для участия в совместных учениях "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь", - заявили в российском военном ведомстве.

"В Минобороны РФ добавили, что экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

Там отметили, что при подготовке к перебазированию инженерно-технический состав авиаполка провел детальную проверку работы всех систем и оборудования самолетов.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Он способен развивать скорость до 2,5 тысяч км/ч, дальность полета достигает 3,4 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Ранее Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Белоруссию 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

21 января началась переброска на учения в Белоруссию двух дивизионов С-400. По прибытии они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

Число участников маневров не называлось.

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил накануне начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

По данным Минобороны РФ, "количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению".

Совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С Белоруссией у нас Союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - заявил Рябков.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.