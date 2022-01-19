Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 101 607+3 204 526

В Эстонии сочли маловероятным вооруженный конфликт с РФ на территории республики

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вооруженный конфликт с Россией на территории Эстонии в ближайшее время маловероятен, считает командующий Силами обороны республики, генерал-лейтенант Мартин Херем.

Как заявил Херем в среду в утренней программе "Радио 2", он сомневается, что даже если в ближайшие месяцы на Украине произойдет вооруженный конфликт, то нечто подобное может случиться и на территории Эстонии.

В то же время, по мнению командующего, в ситуации с Украиной "все движется в направлении вооруженного конфликта".

"Нападение России на Украину уже настолько вероятно, что ничего больше не нужно делать, чтобы спровоцировать следующий шаг. Я не думаю, что Украине нужно делать что-либо, кроме того, что она существует, все движется в направлении вооруженного конфликта", - заявил он.

Украина Эстония Мартин Херем

Новости по теме

Новости

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь

Массовые протесты в Казахстане

Глава МИД Казахстана опроверг причастность Назарбаева к беспорядкам в стране

Массовые протесты в Казахстане

Россия завершила вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Массовые протесты в Казахстане

Администрация Байконура предупредила об угрозе совершения терактов в городе

Администрация Байконура предупредила об угрозе совершения терактов в городе

Литва расценила прибытие военных РФ в Белоруссию как прямую угрозу

Ангеле Меркель предложили пост в ООН

Ангеле Меркель предложили пост в ООН

Что случилось этой ночью: среда, 19 января

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ИКАО назвала ложным сообщение о бомбе в самолете Ryanair, севшем в Минске в 2021 году

ИКАО назвала ложным сообщение о бомбе в самолете Ryanair, севшем в Минске в 2021 году

Посольство РФ призвало США не нагнетать напряженность вокруг Донбасса

США сочли, что изменение конституции Белоруссии позволит РФ разместить ядерные силы

США сочли, что изменение конституции Белоруссии позволит РФ разместить ядерные силы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });