В Эстонии сочли маловероятным вооруженный конфликт с РФ на территории республики

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вооруженный конфликт с Россией на территории Эстонии в ближайшее время маловероятен, считает командующий Силами обороны республики, генерал-лейтенант Мартин Херем.

Как заявил Херем в среду в утренней программе "Радио 2", он сомневается, что даже если в ближайшие месяцы на Украине произойдет вооруженный конфликт, то нечто подобное может случиться и на территории Эстонии.

В то же время, по мнению командующего, в ситуации с Украиной "все движется в направлении вооруженного конфликта".

"Нападение России на Украину уже настолько вероятно, что ничего больше не нужно делать, чтобы спровоцировать следующий шаг. Я не думаю, что Украине нужно делать что-либо, кроме того, что она существует, все движется в направлении вооруженного конфликта", - заявил он.