Госдеп США не исключил нападения России на Украину с белорусской территории

Беспокойство Вашингтона вызывают совместные российско-белорусские учения, которые пройдут на территории Белоруссии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила журналистам, что в США рассматривают перемещение российских военных в Белоруссию как возможную подготовку к вторжению на Украину.

"Сообщения о передвижениях российских войск в направлении Белоруссии, которые, предположительно, осуществляются под предлогом регулярно планируемых совместных военных учений, вызывают беспокойство. Выбор времени примечателен, и, конечно, вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера", - сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что, по ее мнению, "участие Белоруссии в таком нападении было бы совершенно неприемлемым для белорусов (...), а также для нас и наших союзников и партнеров".

По ее словам, Вашингтон довел свои опасения до сведения Минска "в частном порядке".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.

В Вашингтоне неоднократно говорили о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы SWIFT.