Военных полицейских на западе России учат оказывать помощь раненым

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Военные медики Западного военного округа провели с примерно 1200 военными полицейских учения по оказанию первой доврачебной помощи военнослужащим, получившим осколочные и пулевые ранения, сообщила пресс-служба ЗВО. Учения провели во всех подразделениях военной полиции.

Учения были нацелены "на всестороннюю подготовленность военнослужащих, обеспечивающих правопорядок и соблюдению воинской дисциплины в военных гарнизонах", объяснили в пресс-службе.

На одном из этапов полицейские под контролем военных врачей выполняли реанимационные действия, как на условно больных военнослужащих, так и на специальных манекенах. В ситуации условного боя военные полицейские провели эвакуацию раненых военнослужащих, прием и сортировку на площадке врачебного комплекса, оказание первой медпомощи пострадавшим, а также проведение операционных мероприятий по спасению тяжелораненых.

Военная полиция Минобороны - правоохранительная структура Вооруженных сил, она следит за воинской дисциплиной и порядком в армии.