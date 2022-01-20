Россия упрекнула Украину в получении военной помощи от Запада

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Военная помощь Запада воспринимается на Украине как карт-бланш для проведения военной операции в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Только в последние месяцы Вашингтон поставил на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Кроме того, подчеркнула Захарова, по данным СМИ, США готовятся отправить вооружения на Украину на сумму $20 млн.

"На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, "вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы мирного населения востока страны". "По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после нового года количество нарушений режима прекращения огня уже перевалило за три тысячи", - подчеркнула Захарова.