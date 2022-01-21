Разведка ДНР сообщила о подготовке Украиной боевых действий в Донбассе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Киев готовится начать новый виток боевых действий в Донбассе, считают в управлении народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Командование НМ ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе", - сказал журналистам в пятницу представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что выводы о вероятной подготовке украинской армии к активным боям формируются на основе разведывательной информации, в том числе о масштабной переброске ВСУ тяжелой техники и боеприпасов на восток Украины и поставках оружия Киеву западными странами.