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Разведка ДНР сообщила о подготовке Украиной боевых действий в Донбассе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Киев готовится начать новый виток боевых действий в Донбассе, считают в управлении народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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"Командование НМ ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе", - сказал журналистам в пятницу представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что выводы о вероятной подготовке украинской армии к активным боям формируются на основе разведывательной информации, в том числе о масштабной переброске ВСУ тяжелой техники и боеприпасов на восток Украины и поставках оружия Киеву западными странами.

Донбасс ДНР Украина

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