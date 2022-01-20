В Британии призвали учиться жить с COVID-19, который "может остаться с нами навсегда"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Коронавирус может остаться с нами навсегда, мы должны научиться жить с ним, заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид телеканалу Sky News в четверг.

"Коронавирус никуда не денется, он будет с нами на протяжении долгих лет, может быть, он останется навсегда, но мы должны научиться жить с ним", - заявил Джавид.

Министр также добавил, что, возможно, будет необходима ежегодная вакцинация против вируса.

Ранее Джавид сравнивал коронавирус с гриппом. В интервью Sky News он пояснил, что надо научиться жить с COVID-19 так же. "К сожалению, люди умирают и от гриппа. В плохой год от гриппа могут погибнуть около 20 тыс. человек, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим кучу ограничений, чтобы бороться с этим", - добавил министр.

Также он подтвердил намерение отменить правила самоизоляции для людей с коронавирусом в ближайшие недели.

В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии на следующей неделе отменят практически все ограничения, введенные в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма "омикрон". В остальных частях Великобритании вопрос об ограничениях регулируется местными властями, а не Лондоном.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено около 15,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 152 тыс. смертей от последствий заболевания.