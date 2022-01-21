Академик Зверев предупредил о новых фазах пандемии после "омикрона"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Распространение штамма коронавируса "омикрон" не будет выходом из пандемии, но после него пандемия, вероятно, пойдет на спад, трансформируясь в более легкие формы, считает известный вирусолог, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова Виталий Зверев.

"Говорить о том, что "омикрон" - последняя стадия кооронавируса, абсолютно неправильно. Никто не может дать гарантий, что не появится новый вариант, - сказал он "Интерфаксу". - Но пандемия, конечно, пойдет на спад и, судя по опыту, новые формы будут легче, чем предыдущие. Так было всегда".

Днем ранее директор Института пульмонологии, академик Александр Чучалин также высказывал мнение, что появление "омикрона" не означает окончания из пандемии, и обратил внимание, что коронавирус "демонстрирует очень высокую способность адаптироваться к новым условиям, новые штаммы появляются предельно короткие сроки".

По оценке Чучалина, поведение "омикрона" напоминает коронавирус до пандемии, а это "слабое доказательство того, что он переходит в стадию сезонного заболевания". Многочисленные мутации помогают вирусу обходить иммунную защиту, поэтому "все вакцины, которые нам известны, менее эффективны против "омикрона", это факт", сказал ученый.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20 января выразил надежду, что "омикрон" все же ознаменует конец пандемии.