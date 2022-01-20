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Блинкен изложит Лаврову позицию США и Европы по деэскалации вокруг Украины

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг сообщил, что в ходе намеченных на пятницу переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым расскажет ему об общей позиции США и Европы насчет деэскалации ситуации вокруг Украины.

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"Я смогу изложить общее представление, общие предпочтения США и наших европейских союзников и партнеров в отношении того, как найти дипломатический путь вперед для деэскалации этого конфликта", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Он подчеркнул, что несмотря на дипломатические усилия, страны Запада продолжат напоминать РФ о неизбежности "быстрых и массированных последствий", если Россия выберет путь "дальнейшей агрессии". Блинкен заявил, что США вместе с союзниками занимают более сильные позиции, нежели Россия.

Энтони Блинкен Сергей Лавров Украина США Европа

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