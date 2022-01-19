Блинкен назвал цель своей предстоящей встречи с Лавровым в Женеве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал цели своей предстоящей поездки в Женеву, где он встретится с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой (главой МИД РФ Сергеем Лавровым - ИФ) в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", - написал Блинкен в твиттере в ночь на среду.

Как сообщили во вторник в Госдепартаменте США, Блинкен 21 января проведет встречу с Лавровым в Женеве.

Перед этим, 18 по 20 января, Блинкен совершит поездки в Киев и Берлин. 19 января у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, а 20 января госсекретарь отправится в Берлин, где встретится с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.