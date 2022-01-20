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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:09Заразились
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Национальный совет Австрии проголосовал за обязательную вакцинацию от COVID-19

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Австрийский Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии) в четверг большинством голосов одобрил обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщает телеканал Orf.

Теперь согласовать законопроект должен бундесрат (представительство федеральных земель страны).

Вакцинация станет обязательной с февраля для всех граждан старше 18 лет, исключение сделано для беременных, для тех, кому противопоказана прививка по состоянию здоровья, и для тех, кто переболел коронавирусом менее полугода назад.

Остальным гражданам при отказе прививаться с февраля грозят денежные штрафы.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам
Хроника 09 января 2020 года – 20 января 2022 годаПандемия коронавируса
Австрия Коронавирус

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