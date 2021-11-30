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В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID

В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID
Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии будут штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса, пишет издание Die Presse со ссылкой на законопроект, которое разрабатывает правительство.

Нежелающие прививаться должны будут выплатить штраф в размере €3,6 (304 135 руб.). За отказ оплатить штраф человек может попасть в тюрьму на четыре месяца. Штраф в размере €7,2 тыс. (608 256 руб.) будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться.

Штраф не будет распространяться на людей, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременных и подростков до 12 лет.

Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии. Ранее власти Австрии на фоне роста заболеваемости коронавирусом анонсировали обязательную вакцинацию, которая начнется с февраля 2022 года.

Австрия Коронавирус

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