Советник Байдена обсудил с "Бухарестской девяткой" предстоящую встречу Блинкена и Лаврова

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Запланированные на пятницу переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова стали одной из тем телефонного разговора советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана и его коллег из стран "Бухарестской девятки".

"Салливан проинформировал (коллег - ИФ) о дипломатических усилиях в связи с дестабилизирующим наращиванием РФ военных сил вдоль границ с Украиной, включая предстоящую встречу Блинкена с министром иностранных дел России Лавровым, а также приветствовал продолжение координации со странами "Бухарестской девятки" в мерах НАТО по сдерживанию и обороне", - говорится в пресс-релизе Совета национальной безопасности США.

Также участники разговоры подчеркнули важность трансатлантического единства и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, в том числе путем предоставления ей помощи оборонительного характера.

В "Бухарестскую девятку" входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств РФ и США в пятницу встретятся в Женеве и обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. По словам Захаровой, Москва ждет от Вашингтона "письменного ответа с постатейными комментариями" на проект документа - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Москва озвучила предложения 15 декабря прошлого года.

Между тем Блинкен заявлял, что его предстоящая встреча с Лавровым в Женеве - это "дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины". Также госсекретарь США планирует изложить главе МИД РФ общую позицию США и Европы по деэскалации ситуации вокруг Украины.