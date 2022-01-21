Эксперты во Франции ждут активного распространения "омикрона" в ближайшие месяцы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пятая волна COVID-19, связанная преимущественно со штаммом коронавируса "омикрон", продлится, как минимум, до середины марта, предупредил Научный совет Франции.

Доклад совета, о котором в пятницу сообщил канал Franceinfo, был подготовлен накануне пресс-конференции премьера Жана Кастекса, объявившего 20 января о предстоящих смягчениях режима коронавирусных ограничений параллельно вступлению в силу 24 января вакцинных пропусков.

В то время, как средняя ежедневная заражаемость коронавирусом во Франции еще никогда не была столь высока, Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран представили правительственный график постепенной отмены ряда ограничений.

По данным Научного совета, от 9 до 14 млн французов могут быть заражены "омикроном" с момента его появления в начале декабря 2021 года. При этом авторы доклада отмечают, что тем не менее серьезные клинические формы заболевания при новом штамме оказываются не столь многочисленными.

По прогнозу совета, большая нагрузка на систему здравоохранения может сохраняться не менее двух ближайших месяцев при условии, если в ближайшие недели продолжится ограничение человеческих контактов.

Доклад допускает, что высокий уровень эпидемии во Франции связан с возобновлением занятий в школах, и рекомендует выделить дополнительные средства для усиления превентивных санитарных протоколов и мер выявления инфекции в школьных и дошкольных учреждениях.

В национальном плане, считают ученые, должна продолжаться нынешняя стратегия обширного тестирования населения.