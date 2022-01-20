Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:44Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 338 981 264+4 879 657

Премьер Франции объявил о введении вакцинных пропусков с 24 января

Также он представил график смягчения антикоронавирусных ограничений

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о замене с 24 января санитарных пропусков на вакцинные, а также о поэтапном ослаблении санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

В миреФранцузские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропускаФранцузские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропускаЧитать подробнее

"По решению Совета санитарной безопасности, который состоялся сегодня утром, хочу доложить вам новую ситуацию с развитием эпидемии", - сказал глава правительства, объявив, что с понедельника, 24 января, вступят в силу вакцинные пропуска.

Он заявил, что страна переживает "трудную фазу", особенно из-за распространения штамма "омикрон".

"Вариант "омикрон" затронул более пяти миллионов из нас, а, возможно, и вдвое больше, если учитывать тех, кто не стал делать тест из-за отсутствия очевидных симптомов", - сказал Кастекс, выступая на пресс-конференции, которую транслировали французские телеканалы.

Премьер добавил, что "омикрон" менее опасен, чем другие штаммы, но, тем не менее, его контагиозность такова, что ежедневно заражаются сотни тысяч людей.

В связи с этим, сообщил Кастекс, правительство разрешит открыть больше мест, где можно сделать прививку, включая аптеки и медпункты. Принято решение о бустерных дозах для подростков 12-17 лет, имеющих хронические заболевания.

При этом глава правительства заявил, что благодаря вакцинным пропускам с первых чисел февраля можно будет приступить к облегчениям в режиме антикоронавирусных ограничений.

Он объяснил порядок применения вакцинного пропуска. Все французы от 16 лет и старше должны будут доказать наличие полного цикла вакцинации, чтобы посетить театр, поехать на межрегиональном поезде, посмотреть некое зрелище. Просто отрицательного теста теперь будет недостаточно. Для детей в возрасте 12-15 лет сохранятся ныне действующие санитарные пропуска. Вакцинный пропуск не понадобится для допуска в больницы.

Обещанные облегчения ограничений начнутся со 2 февраля. С этого дня дистанционная работа перестанет быть обязательной, объявил Кастекс, но останется рекомендованной. Будут отменены нормы максимального заполнения залов культурных и спортивных мероприятий при обязательном ношении масок. Использование масок на открытом воздухе отменяется.

С 16 февраля откроются дискотеки. Вновь можно будет потреблять напитки в барах стоя, также разрешат продавать напитки на транспорте, на стадионах и в кинотеатрах.

Кастекс допустил облегчение санитарного режима в дальнейшем в школах.

СМИ Франции сообщили в четверг о 425 183 новых случаях заражений коронавирусом за последние сутки. От COVID-19 за 24 часа умер 251 человек. Доля положительных тестов среди всех тестируемых достигает 26,9%.

Хроника коронавируса. Январь.

17
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам
Хроника 09 января 2020 года – 20 января 2022 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус

Новости по теме

Новости

Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с Блинкеном

Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с Блинкеном
Пандемия коронавируса

Национальный совет Австрии проголосовал за обязательную вакцинацию от COVID-19

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

WSJ связала визит главы ЦРУ в ФРГ с позицией Берлина по "Северному потоку 2"

Молдавская комиссия по ЧС выделила деньги на аванс "Газпрому" за январь

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

НАТО проведет в начале марта крупнейшие учения за Полярным кругом

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса"

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });