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Лукашенко предложил Западу "спустить все на тормозах" по инциденту с рейсом Ryanair

Лукашенко предложил Западу "спустить все на тормозах" по инциденту с рейсом Ryanair
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Брестской области в пятницу заявил, что для Запада лучшим решением по инциденту с самолетом Ryanair будет "спустить все на тормозах".

"В ИКАО признали, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Ранее в январе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было заведомо ложным. При этом организация не смогла обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

Посадка самолета

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23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Протасевич является также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в видео, снятом после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году белорусские власти включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Хроника 23 мая 2021 года – 21 января 2022 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Александр Лукашенко Ryanair

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