Лавров призвал США не сводить проблему европейской безопасности к украинскому вопросу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская сторона полагает, что в ходе встречи в Женеве американцы поняли, что нужно сосредоточиться на содержании российских предложений, а не на теме Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности. По Украине (Энтони) Блинкен подтвердил то, что президент Байден говорил, об их готовности содействовать реализации минских договоренностей, и я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ, который призван положить конец внутриукраинскому конфликту", - сказал Лавров на пресс-конференции в Женеве.

Он выразил уверенность в том, что в ответах США на предложения РФ по гарантиям безопасности тема Украины "так или иначе все равно прозвучит".

"Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновывал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе, только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - сказал министр.

"Наши озабоченности по поводу реальных фактов, которые никто и не скрывает: накачивание Украины вооружением, направлением сотен западных военных инструкторов на Украину. Сейчас ещё и Евросоюз, боясь отстать от натовцев, свою хочет создать военно-тренировочную миссию на Украине. Но это уже достаточно интересный поворот в амбициях Евросоюза, который, видимо, таким образом хочет напомнить о себе, потому что не очень его видно в серьёзных разговорах", - сказал Лавров.

Министр не исключил, что "вся истерика, которая сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия в Донбассе, то, как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей".