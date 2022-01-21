Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

Американская ракета Atlas V вывела на орбиту разведывательные спутники Пентагона

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Atlas V, стартовавшая в пятницу, успешно вывела на орбиту два спутника в интересах Минобороны США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Ракета забросила на геосинхронную орбиту спутники GSSAP 5 и GSSAP 6 в рамках секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program - GSSAP), целью которой является наблюдение за космическими аппаратами других стран. Спутники Пентагона пополнят создаваемую в этих целях американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара - в 2016 году.

Новые спутники выведены на орбиту высотой около 35,9 тысяч км. Вся информация об их операциях строго засекречена.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V компании ULA был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 МСК) с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V, способная выводить на орбиту грузы массой до 18,8 т, создана компанией ULA. Она является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

При этом на первой ступени ракеты были использован двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства российской компании НПО "Энергомаш".

Atlas V США Пентагон

Новости по теме

Новости

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });