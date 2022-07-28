США запланировали запустить новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS нового поколения GEO 6 планируется запустить на орбиту 4 августа, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V, использующей российский двигатель РД-180, которая стартует в предстоящий четверг с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде.

Геосинхронный спутник инфракрасной системы будет передан под оперативное использование Космическому командованию США.

Компании ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона.

Это будет уже десятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запускается для замены устаревших аппаратов СПРН США.

Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полета, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

Развертываемая орбитальная группировка из шести геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

Новые спутники СПРН SBIRS GEO-5 и SBIRS GEO-6 позволят повысить контроль за запусками баллистических ракет в мире. Стоимость каждого такого космического аппарата массой 4,5 тонны, создаваемого корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman, составляет почти $2 млрд.

В конце декабря 2020 года Конгресс США выделил Агентству по противоракетной обороне $130 млн для разработки новой спутниковой группировки, способной отслеживать также гиперзвуковые ракеты.

Спутники, размещаемые на низкой околоземной орбите, должны обнаруживать и предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковым ракетам, которые практически незаметны по сравнению с обычными баллистическими ракетами и могут маневрировать. По мнению американских военных, такая орбитальная группировка позволит закрыть нынешнюю брешь в системе американской противоракетной обороны.

По имеющимся данным, в предстоящей перспективе на орбиту может быть выведена первая партия из 20 таких спутников-сенсоров. А через год на орбите планируется развернуть еще 150 аппаратов.

В настоящее время работы по созданию спутника, известного как Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гиперзвуковой и баллистический датчик космического слежения, ведут Агентство по противоракетной обороне и Агентство по космическому развитию Минобороны США. В январе контракты на разработку спутников получили компании L3Harris ($122 млн) и Northrop Grumman ($155 млн).

Низкоорбитальная группировка из сотен таких спутников-датчиков позволит не только обнаруживать маневры гиперзвуковых летательных аппаратов, но и фиксировать ускорение межконтинентальных баллистических ракет на средних участках полета, считают американские военные.