Первая партия боеприпасов из США поступила на Украину

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На Украину поступила первая часть военной помощи от США, сообщает посольство США на Украине в Twitter.

"Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот груз включает около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы.

"Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше $2,7 млрд США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - добавили в посольстве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и выделит дополнительные $300 млн на оборону и безопасность в 2022 году.