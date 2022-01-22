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CNN сообщил о планах посольства США в Киеве начать эвакуацию семей своих сотрудников

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Посольство США на Украине обратилось в госдепартамент с просьбой разрешить отъезд всех второстепенных сотрудников дипмиссии, а также членов семей дипломатов из Киева, сообщил телеканал CNN со ссылками на многочисленные источники.

Представитель госдепартамента не подтвердил эту информацию, заявив, ему "нечего сообщить настоящее время". Он, однако, добавил: "Мы проводим тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций, как мы всегда делаем, в случае ухудшения ситуации в области безопасности".

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину об этих планах, а также о том, что эвакуация семей дипломатов из посольства в Киеве начнется "вероятно, уже на следующей неделе".

По данным источника, украинский президент Владимир Зеленский переговорил по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой решительный шаг, это будет "чрезмерной реакцией" на ситуацию.

США Украина Киев

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