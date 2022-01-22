Рогозин запросит позицию главы НАСА в связи с невыдачей США визы космонавту Чубу

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обратится к главе НАСА в связи с отказом США в выдаче визы космонавту Николаю Чубу, который направлялся в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках.

"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал он в твиттере в субботу.

Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу, что "США без объяснения причин отказались выдать визу нашему космонавту Николаю Чубу".

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.

В марте 2014 года санкции, запрещающие посещать США, были введены против главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который на тот момент занимал должность вице-премьера РФ.