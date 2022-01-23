США озабочены утверждением британского МИД о планах РФ в отношении властей Украины

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глубокую озабоченность вызвало в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти на Украине лояльное ей руководство.

"Такого рода заговоры вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров на Украине", - заявила в связи с этим представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

В МИД РФ назвали заявление Лондона дезинформацией и провокационной деятельностью.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", - заявили в МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - отметили на Смоленской площади.