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Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с членами Совета нацбезопасности

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Политика России в отношении Украины стала главной темой обсуждения на совещании президента США Джо Байдена с членами Совета национальной безопасности, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент Байден в виртуальном формате и лично встретился с членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участники встречи проинформировали Байдена о "российских военных операциях" на границах с Украиной, обсудили усилия по деэскалации ситуации дипломатическими средствами, а также "спектр мер сдерживания в тесной координации с союзниками и партнерами, в том числе продолжение поставок помощи для обеспечения безопасности Украины".

Байден в очередной раз подтвердил, что в случае вторжения России на Украину Москву ждут "суровые последствия", отметил Белый дом.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство.

США Россия Украина Джо Байден

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