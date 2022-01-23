Лондон заявил о планах Москвы привести к власти на Украине лояльное к РФ руководство

В МИД РФ назвали данное заявление дезинформацией и провокационной деятельностью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - МИД Великобритании утверждает, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти на Украине позитивно относящихся к Москве руководителей.

"У нас есть информация, согласно которой российские власти стремятся привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Эта работа ведется в то время, как РФ раздумывает, нужно ли ей напасть и оккупировать Украину", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства, распространенном в ночь на воскресенье.

"В качестве потенциального кандидата на эту роль рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев", - сказано в нем.

Согласно утверждениям Лондона, разведслужбы РФ якобы поддерживают контакты со многими бывшими украинскими политиками, такими как бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, бывший первый вице-премьер Андрей Клюев, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович, бывший премьер Николай Азаров.

"Некоторые из этих людей контактируют с сотрудниками российских спецслужб, которые в настоящее время участвуют в планировании атаки на Украину".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, как отмечается в сообщении, призвала РФ к деэскалации и дипломатии для решения проблем, связанных с Украиной.

Российский МИД назвал дезинформацией и провокационной деятельностью заявление Лондона о том, что Москва пытается привести к власти на Украине пророссийского лидера.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - заявили в МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - добавили на Смоленской площади.

Напряженность на российско-украинской границе обострилась осенью на фоне сообщений стран Запада о наращивании и передвижениях российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство.