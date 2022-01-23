Лавров пригласил главу МИД Канады на переговоры в Москву

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приглашение главе МИД Канады Мелани Жоли посетить Москву, заявил в воскресенье телеканалу CTV News посол России в Канаде Олег Степанов.

"У госпожи Жоли была возможность провести беседу с министром Лавровым на полях встречи ОБСЕ в декабре в Стокгольме, и она выразила заинтересованность посетить Москву для консультаций. Мой министр направил ей официальное приглашение", - сказал он.

По словам Степанова, Россия все еще ожидает ответа от Канады о предполагаемом визите, и "открытое приглашение остается в силе".

"Мы будем рады принять министра Жоли в России, или же они могут встретиться в любом другом месте во время многосторонних мероприятий", - сказал он.

В офисе Жоли подтвердили получение приглашения, а также то, что они пока не ответили на него.