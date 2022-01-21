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Посол РФ в Канаде заявил, что Россию не волнуют западные санкции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия не обеспокоена угрозами стран Запада ввести санкции в ответ на возможное вторжение на Украину, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в интервью CTV News.

"Санкции никогда не работают, и санкции никогда не смогут работать против таких стран, такого государства как Россия. Попытки использовать санкции в качестве угрозы для того, чтобы заставить Россию предпринять определенные шаги на международной арене, - это всего лишь иллюзия", - сказал Степанов.

Посол добавил, что Москву не волнуют западные санкции, поскольку они неэффективны.

"На самом деле, в России и российском правительстве, и я могу вам откровенно сказать, никого больше не волнуют западные санкции, (...) потому что они не работают, (...) они не оказывают никакого реального влияния", - добавил он.

При этом дипломат отметил, что у России "нет желания" вторгаться на Украину.

По его словам, нахождение около 100 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной является частью "регулярных учений".

"Россия может делать все что угодно на своей территории, и, конечно, мы никогда не будем перемещать наши войска на нашей территории по указке иностранных государств", - заключил Степанов.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство.

Россия Украина Олег Степанов

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