Власти Канады призвали граждан избегать поездок на Украину из-за "российской агрессии"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Канады рекомендовали гражданам страны отложить поездки на Украину из-за напряженной ситуации на российско-украинской границе, следует из рекомендаций на сайте канадского правительства.

"Мы изменили уровень риска для Украины на "избегайте несущественных поездок" из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военных сил в стране и вокруг нее", - говорится в заявлении правительства Канады в твиттере.

При этом министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на этой неделе посетит Киев, где встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в знак поддержки Украины на фоне "агрессивных действий" России.

Канада, где проживает много выходцев из Украины, заняла жесткую позицию по отношению к России после событий 2014 года.

Премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в минувший вторник и "подчеркнул, что любое военное вторжение на Украину будет иметь серьезные последствия, включая согласованные санкции".

В минувшую пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка обладает информацией о том, что российская сторона якобы готовит провокации против Украины, чтобы создать повод для полномасштабного военного вторжения.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выступая на брифинге, также высказался в этом ключе.

Российские власти отвергают обвинения в подготовке вторжения на Украину, заявляя, что стягивают войска к украинской границе в ответ на действия НАТО.