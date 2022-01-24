Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут стать кандидатами на пост президента республики, сообщает газета "168 часов".

"В должности президента Армении заинтересован (...) глава МИД Арарат Мирзоян", - пишет издание.

В беседе с газетой Марукян заявил, что станет говорить об участии в выборах "когда придет время, а пока не может отреагировать".

Марукян был оппозиционным депутатом парламента Армении, в 2017-2019 годы входил в депутатский блок "Елк" вместе с действующим премьером Армении Николом Пашиняном. По итогам внеочередных выборов в парламент 2021 года его партия "Светлая Армения" не прошла в законодательный орган.

В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян сообщил, что Саркисян находится за пределами республики. Ряд армянских СМИ сообщает, что он находится в Лондоне.

Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля. Президента республики будут избирать депутаты Национального Собрания. Президент Армении избирается сроком на семь лет.