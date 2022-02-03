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Выборы президента Армении пройдут в марте

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Выборы президента Армении пройдут в марте, 65 депутатов парламента страны выдвинули на эту должность министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатурян, сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, парламент утвердил это решение 1 февраля. Временно обязанности президента исполняет спикер парламента Ален Симонян.

Президента Армении избирает парламент сроком на семь лет. Выборы проводятся не ранее, чем через двадцать пять и не позднее, чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность президента республики.

Ваагн Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 годах.

Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

Ваагн Хачатурян Армения Никол Пашинян Армен Саркисян Левон Тер-Петросян

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