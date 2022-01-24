Экс-депутат Верховной рады Мураев не исключил, что подаст иск к британскому правительству

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев, которого британское правительство назвало "избранным РФ руководителем Украины после российского вторжения", заявил, что может подать в суд в связи с "очень разрушительной фантазией" Лондона, которая привела к угрозам в его адрес, сообщает The Independent.

Он заявил изданию, что обратился к властям Великобритании с просьбой представить доказательства того, что он состоит в "в сговоре с Кремлем".

Мураев также отметил, что готов отправиться в Лондон не только для участия в любых возможных судебных разбирательствах с британским правительством, которые он может возбудить, но и для публичного обсуждения вопроса о его предполагаемой виновности с британскими министрами и депутатами.

"Все, что я могу думать, так это то, что министерство иностранных дел Великобритании получило дезинформацию от некоторых элементов на Украине, и они повторили ее без надлежащей проверки. Я также думаю, что я и некоторые другие оказываемся втянутыми в геополитическое противостояние между США, Великобританией, НАТО и Россией. Я думаю, что мы застряли посередине", - цитирует газета Мураева.

Ранее британское внешнеполитическое ведомство распространило сообщение, согласно которому получило информацию, якобы указывающую на стремление РФ привести к власти на Украине позитивно относящихся к Москве руководителей.

"У нас есть информация, согласно которой российские власти стремятся привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Эта работа ведется в то время, как РФ раздумывает, нужно ли ей напасть и оккупировать Украину", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства, распространённом в ночь на воскресенье.

В нем подчеркивалось, что в качестве потенциального кандидата на эту роль "рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев".

Глава британского МИД Лиз Трасс сказала, что эта "обнародованная информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля".

В связи с этим заявлением британского дипломата Мураев сказал: "Я никогда не был в Великобритании и не был с ней серьезно связан. Я не знаю, почему их министр говорит такие вещи. Я мало что знаю о ней, только то, что она новенькая, вот и все".

"Все это, конечно, фантазия, но это опасно и вызывает разногласия, когда люди изо всех сил пытаются предотвратить войну. Эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях против моей жизни и жизни моей семьи".

Накануне газете Daily Telegraph Мураев заявил, что его "позабавили" заявления британского МИД.

"Как человеку, который в течение четырех лет находился под российскими санкциями, которому запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности (...) мне трудно комментировать заявление министерства иностранных дел", - сказал Мураев.

В МИД РФ заявление Лондона назвали дезинформацией и провокационной деятельностью.

"Распространённая МИД Британии дезинформация - ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", - заявили в МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - отметили на Смоленской площади.

Напряженность на российско-украинской границе обострилась осенью на фоне сообщений стран Запада о наращивании и передвижениях российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство.