Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждение британского МИД

Лондон заявлял, что РФ рассматривает его на роль потенциального пророссийского руководителя Украины

Фото: Hennadii Minchenko/ Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев с иронией прокомментировал утверждение МИД Великобритании о том, что Москва рассматривает его в качестве возможного руководителя Украины в связи с его "пророссийскими" настроениями.

"Вы сделали мой вечер незабываемым. Министерство иностранных дел Великобритании, похоже, в замешательстве", - сказал Мураев британской газете Observer.

Он пояснил, что "это не очень логично", поскольку он сам находится под санкциями России.

Газете Daily Telegraph Мураев заявил, что его "позабавили" заявления британского МИД.

"Как человеку, который в течение четырех лет находился под российскими санкциями, которому запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности (...) мне трудно комментировать заявление министерства иностранных дел", - сказал Мураев.

Ранее МИД Великобритании заявил, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти на Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. По утверждению Лондона, на эту роль рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев.

Российский МИД назвал это заявление дезинформацией, призвал Великобританию "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

Соединенные Штаты в связи с заявлением МИД Великобритании выразили глубокую озабоченность.