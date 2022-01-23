Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 348 799 889+2 335 585

Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждение британского МИД

Лондон заявлял, что РФ рассматривает его на роль потенциального пророссийского руководителя Украины

Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждение британского МИД
Фото: Hennadii Minchenko/ Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев с иронией прокомментировал утверждение МИД Великобритании о том, что Москва рассматривает его в качестве возможного руководителя Украины в связи с его "пророссийскими" настроениями.

"Вы сделали мой вечер незабываемым. Министерство иностранных дел Великобритании, похоже, в замешательстве", - сказал Мураев британской газете Observer.

Он пояснил, что "это не очень логично", поскольку он сам находится под санкциями России.

Газете Daily Telegraph Мураев заявил, что его "позабавили" заявления британского МИД.

"Как человеку, который в течение четырех лет находился под российскими санкциями, которому запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности (...) мне трудно комментировать заявление министерства иностранных дел", - сказал Мураев.

Ранее МИД Великобритании заявил, что получил информацию, указывающую на стремление РФ привести к власти на Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. По утверждению Лондона, на эту роль рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев.

Российский МИД назвал это заявление дезинформацией, призвал Великобританию "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".

Соединенные Штаты в связи с заявлением МИД Великобритании выразили глубокую озабоченность.

Великобритания Украина Россия Евгений Мураев

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 января

Лондон заявил о планах Москвы привести к власти на Украине лояльное к РФ руководство

Главком ВМС ФРГ подал в отставку после заявлений о Крыме

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Fox News сообщил о решении Госдепа США вывезти семьи дипломатов с территории Украины

Посольство США заявило, что Вашингтон высоко ценит сотрудничество с РФ по МКС

Пандемия коронавируса

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

ООН призвала талибов предоставить данные о двух похищенных правозащитницах

Массовые протесты в Казахстане

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });