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В Байконуре отменен особый режим, введенный из-за беспорядков в Казахстане

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В городе Байконур отменен повышенный, "синий" уровень террористической опасности, сообщает городская администрация в понедельник.

"В связи с принятыми правоохранительными органами мерами угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена", - говорится в сообщении.

Из-за массовых беспорядков в ряде регионов Казахстана 7 января в Байконуре был установлен повышенный уровень террористической опасности до 19 января. В городе были образованы народные дружины, которые патрулировали территорию вместе с сотрудниками правоохранительных органов. 19 января глава Байконура Константин Бусыгин продлил режим повышенной террористической опасности до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов об угрозе терактов.

21 января глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что режим повышенной террористической опасности в Байконуре планируется отменить 24 января.

Беспорядки в Казахстане

Режим ЧП был введен в Казахстане 5 января, после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Как заявляли власти, этой ситуацией воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадал город Алма-Ата.

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.

Хроника 03 – 24 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Байконур Казахстан

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