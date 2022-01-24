Нацбанк Казахстана неожиданно повысил базовую ставку до 10,25%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана сообщил, что решил повысить базовую ставку с 9,75% до 10,25% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.).

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,75% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 9,25%.

Опрошенные ранее аналитики ожидали сохранения базовой ставки на уровне 9,75%.

Гендиректор DAMU Capital Management Мурат Кастаев говорил, что считает сохранение ставки на прежнем уровне до марта наилучшим выходом.

Ценные бумаги казахстанских эмитентов с начала года подешевели из-за беспорядков в стране, а суверенные риски возросли, что отразилось на росте доходностей по государственным облигациям.

"В этой атмосфере снижение базовой ставки регулятором еще больше усилит отток инвесторов из тенговых активов и ослабит тенге. Также стоит отметить, что в 2021 году инфляция была высокой, в том числе и по причине низкой базы 2020 года, когда внутренний спрос был подавлен в результате пандемии, режима ЧП и локдаунов", - предупреждал Кастаев.

"В борьбе с инфляцией сейчас на первый план выходят немонетарные меры, принятые в первой половине января. К ним относятся, прежде всего, регулирование цен на продовольственные товары и энергоносители, а также заморозка тарифов ЖКХ до 1 июля. В дополнение к зерновым культурам до 1 июля ограничен экспорт отдельных категорий социально значимых товаров", - отмечала главный экономист по странам СНГ Газпромбанка Гульнара Хайдаршина. По ее мнению, сохранение базовой ставки неизменной позволит обеспечить поддержку восстановлению экономики и избежать удорожания кредитов (в том числе потребительских), в то время как основные антиинфляционные меры в ближайшей перспективе будут носить немонетарный характер.