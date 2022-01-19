Администрация Байконура предупредила об угрозе совершения терактов в городе

В связи с этим повышенный уровень террористической опасности продлен в Байконуре до 3 февраля

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава города Байконур в Казахстане продлил режим повышенной антитеррористической опасности до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов об угрозе терактов, сообщили в администрации города.

Председатель Антитеррористической комиссии Байконура, глава городской администрации Константин Бусыгин установил повышенный ("синий") уровень террористической опасности на территории населенного пункта сроком на 15 суток, с 19 января по 3 февраля, говорится в сообщении.

В горадминистрации отметили, что такое решение принято "в связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта" и о мерах, принимаемых, чтобы не допустить теракта.

Администрация рекомендует жителям города обращать внимание на странно одетых людей, брошенные автомобили и подозрительные предметы, и сообщать о них правоохранительным органам.

Кроме этого власти города призывают "относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов".

7 января в администрации города сообщили об установлении в Байконуре повышенного уровня террористической опасности до 19 января. Также было запрещено собираться группами свыше трех человек в связи с угрозой распространения коронавируса. Бусыгин также объявлял о введении в городе комендантского часа и запрете на продажу алкоголя.

В городе были образованы народные дружины, которые патрулировали территорию вместе с сотрудниками правоохранительных органов. На видео, опубликованном городским телеканалом "БайконурИнфо", показано, что к патрулированию территории привлекалась бронетехника. Точная ее принадлежность не указывается, но согласно данным сайта администрации, схожие машины используются в местном управлении МВД.

Беспорядки в Казахстане

В среду в Казахстане завершился режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым из-за массовых беспорядков, произошедших в начале января. В 00:00 (по местному времени) 19 января режим ЧП снят в семи регионах страны, в частности, в Алма-Ате, Нур-Султане, Жамбылской области, Кызылординской, Атырауской, Алма-Атинской, Мангистауской областях. Ранее досрочно режим ЧП был отменен в 10 регионах: Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях и городе Шымкенте.

Режим ЧП был введен в Казахстане 5 января, после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Как заявляют власти, этой ситуацией воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадал город Алма-Ата.

По просьбе президента Казахстана в страну были временно введены миротворческие силы ОДКБ. Как сообщалось, они должны быть выведены к 19 января.

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.