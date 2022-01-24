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МИД ФРГ разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать с Украины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МИД Германии принял решение разрешить родственникам сотрудников диппредставительств на Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят, сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

"Членам семьи сотрудников германских зарубежных представительств на Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций на Украине, например, института Гете или DAAD (Германская служба академических обменов - ИФ), решено дать возможность добровольного выезда", - сказал Бургер в понедельник журналистам.

По его словам, если родственники дипломата хотят выехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты.

Сколько человек могут воспользоваться этой возможностью, Бургер не сообщил.

Ранее газета Bild писала, что МИД Германии готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе. Однако в министерстве эту информацию не подтвердили.

Также стало известно, что Великобритания и США планируют вывезти часть своих дипломатических работников с Украины.

Германия Украина Кристофер Бургер

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