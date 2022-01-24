В ФРГ 125 сотрудников католических организаций начали борьбу за права ЛГБТ в церкви

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Германии 125 католических священников и иных сотрудников организаций, связанных с церковью, совершили каминг-аут и потребовали прекратить дискриминацию представителей ЛГБТ в церкви, пишет Deutsche Welle.

Акцию OutInChurch - "За единую церковь без страха" устроили бывшие и действующие священники, их помощники, администраторы церковных организаций, учителя религиозных школ и добровольцы.

Они заявили, что относятся к секс-меньшинствам и выдвинули шесть основных требований. Они хотят иметь возможность спокойно работать в церкви, не скрывая своей ориентации. Они потребовали равного с остальными доступа к любой работе и прекращения дискриминации и увольнений за ориентацию. Устаревшие постулаты и пункты церковной доктрины о гендере они потребовали пересмотреть с учетом положений как теологии, так и современной науки. Наконец, они считают, что церковь не должна отказывать представителям ЛГБТ и парам в благословении и доступе к таинствам.

Церковь должна противостоять любой дискриминации и продвигать культуру многообразия, считают участники акции.

Папа римский Франциск летом 2013 года пообещал не осуждать священников нетрадиционной ориентации, если они находятся в поисках бога и их намерения чисты и заявил, что общество должно принять геев. Он также призвал отпускать грехи священникам-гомосексуалам, тогда как Бенедикт XVI издал запрет на принятие в сан представителей ЛГБТ. При этом понтифик осудил гей-лобби и до сих пор отказывается признать однополые браки и разрешить благословлять такие пары.