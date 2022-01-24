Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

В ФРГ 125 сотрудников католических организаций начали борьбу за права ЛГБТ в церкви

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Германии 125 католических священников и иных сотрудников организаций, связанных с церковью, совершили каминг-аут и потребовали прекратить дискриминацию представителей ЛГБТ в церкви, пишет Deutsche Welle.

Акцию OutInChurch - "За единую церковь без страха" устроили бывшие и действующие священники, их помощники, администраторы церковных организаций, учителя религиозных школ и добровольцы.

Они заявили, что относятся к секс-меньшинствам и выдвинули шесть основных требований. Они хотят иметь возможность спокойно работать в церкви, не скрывая своей ориентации. Они потребовали равного с остальными доступа к любой работе и прекращения дискриминации и увольнений за ориентацию. Устаревшие постулаты и пункты церковной доктрины о гендере они потребовали пересмотреть с учетом положений как теологии, так и современной науки. Наконец, они считают, что церковь не должна отказывать представителям ЛГБТ и парам в благословении и доступе к таинствам.

Церковь должна противостоять любой дискриминации и продвигать культуру многообразия, считают участники акции.

Папа римский Франциск летом 2013 года пообещал не осуждать священников нетрадиционной ориентации, если они находятся в поисках бога и их намерения чисты и заявил, что общество должно принять геев. Он также призвал отпускать грехи священникам-гомосексуалам, тогда как Бенедикт XVI издал запрет на принятие в сан представителей ЛГБТ. При этом понтифик осудил гей-лобби и до сих пор отказывается признать однополые браки и разрешить благословлять такие пары.

РКЦ Германия папа Франциск Бенедикт XVI

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Слуцкий предупредил о риске масштабного кризиса в Европе из-за действий НАТО

Афганистан во власти талибов

В ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитниц

В ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитниц

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

МИД ФРГ разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать с Украины

НАТО приведет войска в боеготовность из-за ситуации вокруг Украины

Швеция опровергла планы вступления в НАТО

Швеция опровергла планы вступления в НАТО

Великобритания вслед за США начала вывоз своих дипломатов из Украины

МИД Украины назвал поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства

МИД Украины назвал поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });