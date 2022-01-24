Глава германского ХДС выступил за передачу Украине оборонительного оружия

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новый глава партии экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц призвал не блокировать поставки вооружений для Украины.

"Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием – не только из чувства ответственности за нашу историю, но и для обеспечения политического миропорядка в Европе, которому обязалась следовать и Россия", - написал Мерц в твиттере в понедельник.

Как сообщалось, правительство Германии препятствует поставкам оружия для украинской армии. В частности, 21 января стал известно, что власти ФРГ не позволили своей союзнице по НАТО Эстонии отправить Украине те вооружения, которые имеют немецкое происхождение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии не планирует поставлять летальное вооружение Украине.

"Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали", - сказал он 21 января журналистам в Берлине.