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Шольц счел, что новому правительству ФРГ удалось "вдохнуть жизнь" в "нормандский формат"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что новому правительству ФРГ удалось за относительно короткий период реанимировать "нормандский формат" переговоров по украинской ситуации.

"Нам действительно удалось вдохнуть в этот формат жизнь, в его рамках состоялось уже много переговоров", - сказал Шольц в среду вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF.

В "нормандскую четверку" входит Германия, Франция, Украина и Россия. Предполагается, что очередная встреча формата на уровне политсоветников пройдет на следующей неделе.

Украина Олаф Шольц ФРГ

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