ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей Германии и Эстонии.

По данным издания, речь идет об артиллерии - 122-мм гаубицах Д-30, произведенных еще в СССР. Раньше они располагались в ГДР, а после объединения Германии Берлин передал их Финляндии в 1990-е годы, в Финляндия в свою очередь передала их Эстонии в 2009 году.

Однако, напоминает Wall Street Journal, Берлин, в отличие от США, Британии, Польши и прочих союзников по НАТО, пока отказывается от поставок летальных вооружений Украине.

За последние недели, отмечает газета, Эстония запрашивала у Берлина разрешение на отправку этой артиллерии на Украину, которое требует немецкое законодательство об экспорте.

Таким образом, резюмирует Wall Street Journal, эта ситуация указывает на сложности, с которыми сталкиваются США и их европейские союзники в выработке единого ответа на наращивание Россией военной группировки у границ Украины.

В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии не планирует поставлять летальное вооружение Украине.

"Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали", - сказал он журналистам в Берлине.