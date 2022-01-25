Морпехи и артиллеристы ТОФ прибыли в Белоруссию для участия в учениях

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Морские пехотинцы и артиллеристы Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию для участия в учениях "Союзная решимость-2022", сообщает Минобороны РФ.

"Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки", - говорится в сообщении.

На видеозаписи, предоставленной Минобороны, показаны эшелоны с автомобильной техникой и самоходными гаубицами "Акация".

"По завершению разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин", - проинформировали в Минобороны.

Накануне сообщалось о переброске в Белоруссию многоцелевых истребителей Су-35С.

21 января началась переброска на учения в Белоруссию двух дивизионов С-400. По прибытии они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". Число участников маневров не называлось.

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил ранее начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

По данным Минобороны РФ, "количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению".

Совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С Белоруссией у нас Союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - подчеркнул Рябков.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.