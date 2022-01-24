К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

Архивное фото Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Двадцать кораблей и судов Балтийского флота РФ вышли в море для выполнения задач боевой подготовки, сообщил флот в понедельник.

"20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений. В рамках учений будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Корабли Балтфлота РФ вышли на учения в море на фоне заявления НАТО о приведении своих сил в состояние готовности, отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Маневры ВМФ России начались на фоне переброски в Белоруссию частей и подразделений Восточного военного округа России на учения "Союзная решимость - 2022".

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). В 2016 году в составе Балтфлота в Калининградской области был сформирован 11-й армейский корпус.