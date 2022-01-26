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США пригрозили Минску последствиями в случае вторжения РФ на Украину из Белоруссии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти США предупредили Минск о серьезных последствиях, если территорию Белоруссии используют для российского вторжения на Украину, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"На днях мы ясно дали понять властям Белоруссии, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров", - сказал он на брифинге.

Прайс подчеркнул, что пребывание на белорусской территории российских войск "вызывает серьезную обеспокоенность и угрожает суверенитету Белоруссии".

Также он предупредил, что если Россия на постоянной основе разместит воинский контингент в Белоруссии, "НАТО может потребоваться пересмотреть то, какие силы размещены на границах (с Белоруссией - ИФ)".

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Россия Белоруссия Украина

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