Электроснабжение Алма-Аты полностью восстановлено

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение потребителей казахстанского города Алма-Ата, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг", восстановлено в полном объёме, сообщило АО "Алатау Жарык", которое осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей Алма-Аты и Алма-Атинской области.

"Всем отключённым абонентам подана электроэнергия", - говорится в сообщении.

"Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тыс. потребителей, из которых почти 88,5 тыс. - жилые дома и квартиры", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, во вторник большая часть самого крупного города Казахстана Алма-Аты оказалась без энергоснабжения. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) сообщила, что произошел значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии.

По ее данным, в результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

В 13:39 была полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алма-Атинским энергоузлом. В настоящее время, работы по восстановлению электроснабжения южных областей Казахстана продолжаются.